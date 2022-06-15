تفاصيل اجتماع الصدر بنوابه في الحنانة: لا تراجع وشكراً لكم - عاجل

2022/06/15 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اجتماع الصدر بنوابه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ نواب الكتلة الصدرية خلال اجتماع الحنانة بأنه لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية".

هذا وحسم النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية حيدر العامري، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن عودة الكتلة الصدرية الى المجلس، مبينا انه لا عودة مع الفاسدين.

وقال العامري في تغريدة على "تويتر" انه تابعتها (بغداد اليوم) انه (لا عودة مع الفاسدين وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان ".

واظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو يؤم نوابه المستقيلين من مجلس النواب.

وبحسب مراسل (بغداد اليوم) فان الصدر سيعقد اجتماعا مع نواب الكتلة الصدرية لبحث الأوضاع السياسية ومستجداتها بعد تقديم النواب استقالتهم.

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