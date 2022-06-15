بعد سنجار.. اصابات بقصف تركي في دهوك

2022/06/15 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت القوات التركية، اليوم الاربعاء،

قصفها شمالي العراق.

وقال مصدر امني ان"المدفعية التركية

قصفت قرية برخي في قضاء زاخو بدهوك

باربع قذائف، بحجة وجود مقرات لحزب

العمال الكردستاني".

واضاف، ان"القصف اسف

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