الأمن والدفاع النيابية تعلن موافقة رئيس الوزراء على مخصصات الخطورة لمنتسبي الدفاع والداخلية

2022/06/15 | 21:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مخصصات، الخطورة الوقتية، لمنتسبي الدفاع والداخلية في الوسط والجنوب.

وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وافق على المخصصات الوقتية (الخطورة) لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الوسط والجنوب”.

وأضاف اسكندر انه “تم إحالة الطلب إلى الجهات المعنية للحصول على موافقتهم”، مؤكداً “توفير تخصيصات مالية لوزارتي الدفاع والداخلية في قانون الأمن الغذائي”.

وأشار إلى أن “نظام البديل الذي يشهد مطالبات عدة يصعب تطبيقه في بغداد والمناطق الآمنة، إلا أن شمول الأجهزة الأمنية في المناطق الغربية ضرورة ملحة”، لافتا إلى أن “لجنة الأمن والدفاع باشرت باعداد قانون خدمة العلم لضخ دماء جديدة”.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قدد حدد في وقت سابق، اعمار وراتب المشمولين بالخدمة الالزامية.

وقال اللواء رسول في تصريح لبرنامج “واجب الصراحة”، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “راتب المكلف بالخدمة الالزامية سيتراوح بين 700 – 750 الف دينار، بينما تتراوح الأعمار المشمولة بالخدمة الالزامية من 19 – 35 عاماً”، موكداً “الجاهزية لاقرار قانون الخدمة الالزامية”.

وأضاف أنه “يوجد هناك معسكرات كافية وجاهزة للخدمة الالزامية، ولا توجد مشكلات في نظام البديل”.



ولفت إلى أن “ثلثي اعداد المؤسسة العسكرية بين سن الشيخوخة والجرحى”.

وبشأن هجوم أربيل، قال اللواء رسول، إن “خسائر هجوم الطائرة المسيرة على أربيل كانت مادية وجروح طفيفة لثلاثة مواطنين، مؤكدا على أن “تحديد مسار الطائرة المسيرة التي قصف أربيل متروك للتحقيقات الجهات الاستخبارية”.

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