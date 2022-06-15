2022/06/15 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬تكريت‭ -‬الزمان‭ ‬ انطلقت‭ ‬عمليتان‭ ‬عسكريتان‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬لملاحقة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬ديالى‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مقتل‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬واعتقال‭ ‬خلية‭ ‬‮«‬اغتيالات‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عديدة‭..‬ وذكر‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬سركلان‭ ‬بمحافظة‭ ‬كركوك‭ ‬حيثُ‭ ‬وجهت‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليتان للقوات العراقية في ديالى وصلاح الدين واعتقال خلية اغتيالات لداعش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليتان للقوات العراقية في ديالى وصلاح الدين واعتقال خلية اغتيالات لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).