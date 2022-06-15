2022/06/15 | 21:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجيش الروسي يتوغل في دونباس ليسيتشانسك (أوكرانيا) (أ ف ب) – بروكسل – موسكو -الزمان اعلن الجيش الروسي الأربعاء أنه دمر بصواريخ كاليبر عالية الدقة مخزن أسلحة حصلت عليها أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي، في غرب البلاد. فيما ستزود دول حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بأسلحة ثقيلة حديثة، لكن هذا «يتطلب وقتًا» لأنه يتعين تدريب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف تريد ألف طائرة مسيّرة والناتو:السلاح الثقيل يتطلب وقتا وتدريبا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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