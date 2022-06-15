كييف‭ ‬تريد‭ ‬ألف‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة والناتو‭:‬السلاح‭ ‬الثقيل‭ ‬يتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬وتدريبا

2022/06/15 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬يتوغل‭ ‬في‭ ‬دونباس ليسيتشانسك‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بروكسل‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ اعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬دمر‭ ‬بصواريخ‭ ‬كاليبر‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬مخزن‭ ‬أسلحة‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬ فيما‭ ‬ستزود‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بأسلحة‭ ‬ثقيلة‭ ‬حديثة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬يتطلب‭ ‬وقتًا‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬يتعين‭ ‬تدريب‭ […]

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