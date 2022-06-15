اتفاق بين مصر وإسرائيل والأوربي لتصدير الغاز وروسيا تخفض شحناتها للثلث

2022/06/15 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬بروكسل‭ = ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ وقعت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬واسرائيل‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬ثلاثية‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬لتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬بدائل‭ ‬للوقود‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬ شهدت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬تجارة‭ ‬ونقل‭ ‬وتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والاتحاد‭ […]

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