نفط ذي قار يهزم الجزائر في بطولة الشركات العربية لقدم الصالات

2022/06/15 | 21:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حقق ممثل الكرة العراقية في بطولة الشركات العربية ، فريق شركة نفط ذي قار فوزاً ساحقاً على منتخب الشركات الجزائري بنتيجة (11-1) مواصلاً السير على سكـّة الانتصارات في بطولة الشركات العربية لكرة القدم للصالات التي تستضيفها مدينة بور سعيد بجمهورية مصر العربية.وبان على أحفاد سومر تحقيق التفوّق على محاربي الصحراء منذ بداية […]

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