متحدث الكتلة الصدرية يعلق بعد اجتماع الصدر

2022/06/15 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / علق المتحدث باسم الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان النائب حيدر الحداد الخفاجي، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع الكتلة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف.وكتب الخفاجي، في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز “لا عودة الى عملية سياسية تبنى على المحاصصة، لا اتفاق مع الفاسدين، لا اشتراك في انتخابات مجددا اذا […]

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