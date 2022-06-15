السيد الصدر يؤُم بنواب الكتلة الصدرية المستقيلين في الحنانة

2022/06/15 | 21:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أبدت الكتلة الصدرية، اليوم الأربعاء، أول تعليق بعد اللقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الحنانة بمحافظة النجف.

وقال النائب المستقيل عن الكتلة، حيدر ماضي، في تدوينة عبر تويتر، تابعتها وكالة خبر برس (واخ)، “لا عودة مع الفاسدين وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان”.

وأقام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، صلاة العشائين جماعة، بنواب الكتلة الصدرية المستقيلين من مجلس النواب، وذلك في الحنانة بمحافظة النجف.

وفي وقت سابق من اليوم، رجح الخبير السياسي مناف الموسوي “أن تكون دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من مجلس النواب الى الحنانة لتقديم الشكر لهم على مواقفهم وتحديد شكل وملامح المرحلة المقبلة.

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