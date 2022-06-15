2022/06/15 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليبرالية الضرورة الشعرية الذات – الوعي – النص في بلاد الوجع محمد يونس محمد – ما بعد الحداثة الليبرالية شعراًّ، كي تملك ذات المقومات التي لا يمكن زعزعتها، ولكن هناك إتاحة لها ان تبقى ملتزمة بحفاظها على الاطار الذي به يتحدد شكلها كسطح ظاهري، والذي يرى بارت إنه كتأكيد لهيكلية وشكل النص الذي يكون جسماً […]

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