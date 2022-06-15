2022/06/15 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة إصدار مواد غذائية فاسدة في مركز طريبيل ثمانية قتلى جراء حريق داخل مطعم جنوب طهران طهران – رزاق نامقي بغداد – الزمان لقي ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال حتفهم إثر اندلاع حريق في مطعم جنوب طهران ليل الثلاثاء، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الإيراني امس الأربعاء.وأوضحت وكالة الأنباء (إرنا) أن الضحايا قضوا جراء تنشق […]

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