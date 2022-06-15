2022/06/15 | 21:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سروة عبد الواحد تدعو لعصيان مدني أمام مقر حكومة اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/15 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سروة عبد الواحد تدعو لعصيان مدني أمام مقر حكومة اربيل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سروة عبد الواحد تدعو لعصيان مدني أمام مقر حكومة اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).