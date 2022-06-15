2022/06/15 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأين التأجيل من التعجيل ؟ – حسين الصدر -1- حبُّ المال واكتنازُه يدفع بكثيرٍ مِنْ ذوي الثراء الى تأجيل انفاقهم في ميادين البر والاحسان والمعروف الى ما بعد الموت ..!! يكتب في وصيته مثلاً : ادفعوا رواتب شهرية لمائة عائلة فقيرة وزعوا الكسوة على الأيتام والأرامل صيفا وشتاء … ابنوا مستوصفاً وجهزوه بالمعدات الطبيّة الحديثة […]

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