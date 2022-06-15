2022/06/15 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناجي الحديثي ..من قلم الصحافة إلى حقيبة الخارجية رحلة التحديات تنتهي في كنف الدبلوماسية { وزير يرى صحافة الحزب والثورة توسخ العقول والايدي { برزان التكريتي يحيل الحديثي إلى التحقيق بسبب صحفي لبناني بارز أحمد عبد المجيد يرتبط الصحفي اللبناني البارز فؤاد مطر بالدكتور ناجي صبري الحديثي، الذي تقلّد وزارة الخارجية العراقية في […]

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