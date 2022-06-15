في شتاء العمر – طالب سعدون



في شتاء العمر – طالب سعدون
2022/06/15 | 21:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم في شتاء العمر – طالب سعدون سألني أحد الاصدقاء ..

كيف لك أن تكتب ، وأنت بهذا الوضع الصحي الصعب المزمن بألمه  ومراجعاته وتبعاته الاخرى  بما فيها العمر..

حوار طويل  دار بيننا عن المرض والعمر وفصوله ..

 صديقي العزيز ..

كل فصول السنة  جميلة ، وإن كان الربيع أجملها  … بما في ذلك الشتاء  ، فهو جميل أيضا لولا إرتجاف […]

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