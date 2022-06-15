2022/06/15 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم في شتاء العمر – طالب سعدون سألني أحد الاصدقاء ..كيف لك أن تكتب ، وأنت بهذا الوضع الصحي الصعب المزمن بألمه ومراجعاته وتبعاته الاخرى بما فيها العمر..حوار طويل دار بيننا عن المرض والعمر وفصوله ..صديقي العزيز ..كل فصول السنة جميلة ، وإن كان الربيع أجملها … بما في ذلك الشتاء ، فهو جميل أيضا لولا إرتجاف […]

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