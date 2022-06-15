خبير اقتصادي: الربط الكهربائي مع السعودية يحمل 3 سلبيات

2022/06/15 | 21:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الخبير الاقتصادي منتظر الربيعي، الاربعاء، بان الربط الكهربائي مع السعودية يحمل 3 سلبيات.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق يمر بازمة كهرباء حادة رغم ضخ اكثر من 70 ترليون دينار عراقي على مدار سنوات عدة في بناء محطات انتاجية كبيرة الا ان نقص الوقود ساهم في خلق ازمة مزمنة”.واضاف، ان […]

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