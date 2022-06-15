2022/06/15 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدية مقتدى الصدر الى النواب المستقيلون آية الكرسي بخط السيد الشهيد الصدر وكتاب من تأليفه

ظهرت المقالة ماذا أهدى الصدر لنوابه بعد اجتماعه بهم؟ (صور) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا أهدى الصدر لنوابه بعد اجتماعه بهم؟ (صور)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا أهدى الصدر لنوابه بعد اجتماعه بهم؟ (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).