"أسرع سبع مرات".. بيانات "غير عادية" بشأن حرارة القطب الشمالي

2022/06/15 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات جديدة عن معدلات غير عادية للاحترار العالمي في القطب الشمالي، بما يصل إلى سبع مرات أسرع من المتوسط العالمي، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".

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