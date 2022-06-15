تسببت بانتقادات وسخرية.. لاعب مصر يكشف محتوى

2022/06/15 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صور ومثاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت لاعب منتخب مصر محمد إبراهيم وهو يحمل كرتونة بعد عودته من كوريا الجنوبية، تكهن مستخدمو وسائل التواصل أنها "شاشة تلفزيون" لكن اللاعب كشف لاحقا حقيقة ما كان داخلها

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