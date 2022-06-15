الكهرباء تعلن بدء تسديد مستحقات الغاز الايراني

2022/06/15 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، البدء فعلياً بعملية تسديد ديون الغاز الإيراني، فيما أكدت أن حاجة العراق تصل إلى أكثر من 50 مليون م3 يومياً.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للقناة الرسمية إن "الحكومة العراقية بدأت اليوم بدفع مستحقات الغاز الإيراني المتأخرة عن العام 2020 عبر الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وأودعت الأموال من قبل وزارة المالية بصندوق الاعتماد وما زلنا نعول على قانون الدعم الطارئ لسداد مبلغ القرض".وأضاف إنه "بموازاة ذلك هنالك اجتماعات ولقاءات مع وزارة الطاقة الإيرانية وشركة الغاز هناك لرفع مستويات ما يتدفق للعراق بغية تعزيز قدرات المنظومة الوطنية ".وتابع إن "العراق يحتاج حالياً ما بين 50-55 مليون م3 من الغاز يومياً والجانب الإيراني تعهد برفع الكميات مع بدء عملية التسديد ونتوقع أن تزيد الكميات خلال يومين".

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