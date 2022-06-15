هدية الصدر للنواب المستقيلين..

2022/06/15 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أهدى زعيم التيار الصدري كتابا من تأليفه للنواب المستقيلين من الكتلة الصدرية فضلا عن وآية الكرسي بخط والده.

وبحسب مواقع مقربة من الصدر فانه أهدى كتابا من تأليفه فضلا عن وآية الكرسي بخط والده بعد خطابه بالنواب في الحنانة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ نواب الكتلة الصدرية خلال اجتماع الحنانة بأنه لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية".

هذا وحسم النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية حيدر العامري، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن عودة الكتلة الصدرية الى المجلس، مبينا انه لا عودة مع الفاسدين.

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