شاهد نواب الكتلة الصدرية المستقيلين بعد انتهاء اجتماع الحنانة: مقتدى مقتدى مقتدى

2022/06/15 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

اظهر مقطع فيديو، مساء اليوم الأربعاء، نواب الكتلة الصدرية المستقيلين بعد لقائهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة مرددين الهتافات.

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