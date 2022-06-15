2022/06/15 | 21:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدية وشكر.. بماذا خرج نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من اجتماع الحنانة؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/15 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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