موقع امريكي: شركاء الصدر مضوا بمشروع الأغلبية للظفر بالمناصب

2022/06/15 | 21:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح تقرير لموقع اتلانتك كانسل

الامريكي المعني بالتحليلات السياسية

ان استقالة نواب الكتلة الصدرية لا تمنع

قدرة البرلمان على تحقيق النصاب

القانوني من تعويض المستقيلين بأعضاء

جدد من الذين حققوا اعلى الن

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