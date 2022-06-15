بالصور:ازمة وقود وطوابير أمام محطات الوقود في بغداد.

2022/06/15 | 21:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور نشرتها السومرية نيوز، تشكل

طوابير أمام محطات الوقود في بغداد.

ويخشى مواطنون من وجود بوادر أزمة وقود

جديدة في العاصمة.

ويوم أمس، حمل النائب عن دولة القانون

مهند الخزرجي، مسؤولية شحة الوقود في

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