اول تعليق لنائب صدري مستقيل بعد اجتماع كتلته بالصدر:قضي الامر

2022/06/15 | 21:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع نواب الكتلة الصدرية المستقلين

من مجلس النواب، مساء اليوم في النجف.

وقال مصدر مطلع في حديث ان"النواب

المستقيلين اجتمعوا في مسجد فاطمة

الزهراء(ع) في النجف، تمهيدا للقاء رئيس

التيار الصدري مقتدى ال

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