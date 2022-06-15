2022/06/15 | 21:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يشهد أسوأ أزمتين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.وأضاف دي مايو – في مداخلته خلال ندوة حول الوضع العام ضمن المؤتمر حول مستقبل أوروبا، وفقا لوكالة أنباء “آكي” الإيطالية – أن “المؤتمر تجربة […]

ظهرت المقالة كورونا والأزمة الأوكرانية “الأسوأ” على أوروبا منذ الحرب العالمية..



تصريح من وزير الخارجية الايطالي أولاً على ايرث نيوز.

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