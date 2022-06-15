على أطلال جيلنا - وأيام كانت معهم - سعيد العليمى

2022/06/15 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى على أطلال جيلنا - وأيام كانت معهم يقول الشاعر الروسي بوشكين وهو يستعيد ذكرى أصدقاءه الغائبين في واحدة من أجمل قصائده ( التاسع عشر من أكتوبر ) : آه ، إن دائرتنا تتخلخل ساعة بعد ساعة ، بعضنا يرقد في القبر ، وبعضنا يعانى اليتم بعيدا ، القدر يتأمل ونحن نذبل والأيام تركض ، إننا نزداد انحناء وتسرى البرودة فينا، ونقترب من بدايتنا من دون أن نشعر ، من ذا الذى سيبقى منا ، ليحتفل بذكرى رحلتنا وحيد ......





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