2022/06/15 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يعلن أرقاماً صادمة بحالات الزواج خارج المحاكم خبير: عوامل إقتصادية وإجتماعية وراء تفاقم ظاهرة الطلاق بغداد – ابتهال العربي تصدرت بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة حصيلة حالات الطلاق في شهر ايار الماضي بنحو 710 حالة طلاق، تليها محافظة الأنبار بفارق كبير مقداره 199 حالة.وكشفت إحصائية أصدرها مجلس القضاء الأعلى أمس عن أرقام صادمة بالنسبة لحالات […]

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