2022/06/15 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يشارك في قمة عربية إقليمية تحتضنها الرياض منتصف المقبل صالح يدعو إلى ستراتيجية دولية لمكافحة التطرف بغداد – قصي منذر من المقرر ان يشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،في قمة عربية اقليمية تحتضنها العاصمة السعودية الرياض بحضور الرئيس الامريكي جو بايدن ،لمناقشة التعاون الاقتصادي واوضاع المنطقة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي تلقى […]

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