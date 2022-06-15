2022/06/15 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق رواتب الموظفين دفعة حزيران الجاري الحكومة تتعهد بتعيين ذوي المهن الصحية وتثبيت أصحاب العقود بغداد – ندى شوكت تعهد مجلس الوزراء ،بتعيين ذوي المعن الصحية والطبية ،وتثبيت اصحاب العقود في الوزارات كافة ممن لديهم خدمة لا تقل عن عامين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،وجه خلال جلسة المجلس الوزارات والجهات […]

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