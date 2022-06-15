الكهرباء تباشر تسديد ديون الغاز الإيراني

2022/06/15 | 22:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، البدء فعلياً بعملية تسديد ديون الغاز الإيراني، فيما أكدت أن حاجة العراق تصل إلى أكثر من 50 مليون م3 يومياً.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للتلفزيون الرسمي وتابعته /المعلومة/، إن “الحكومة العراقية بدأت اليوم بدفع مستحقات الغاز الإيراني المتأخرة عن العام 2020 عبر الاقتراض الداخلي من المصرف […]

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