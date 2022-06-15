2022/06/15 | 22:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، لنواب الكتلة الصدرية أنه لا تراجع عن الاستقالة التي تم تقديمها لرئاسة البرلمان.

وقال المتحدث بإسم الكتلة الصدرية (المستقيلة) من البرلمان العراقي حيدر الخفاجي في حديث لوكالة خبر برس (واخ)، إن “السيد مقتدى الصدر أبلغ نواب الكتلة الصدرية خلال اجتماع الحنانة، اليوم، أنه لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية”.

وأضاف الخفاجي أن “لا عودة الى عملية سياسية تبنى على المحاصصة”، لافتا الى أن “لا اتفاق مع الفاسدين..



لا اشتراك في انتخابات مجدداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه”، وختم بالقول “قضي الأمر الذي فيه تستفتيان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: لا اتفاق مع الفاسدين ولا اشتراك في الانتخابات مجدداً) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: لا اتفاق مع الفاسدين ولا اشتراك في الانتخابات مجدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).