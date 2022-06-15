رغم تقلبات البيئة.. عيد الصحافة العراقية يجدد الآمال بإحداث علامة فارقة

2022/06/15 | 22:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ يأمل الصحفيون، في يوم الصحافة العراقية في الخامس عشر من حزيران من كل عام، بأن تكون هذه الذكرى علامة فارقة للصحفيين في العراق، من خلال توجه الحكومة إلى انشاء آلية وطنية لسلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المتعلقة باستهداف حرية التعبير.وفي سياق التحديات المتعددة التي تواجه سلامة مهنة الإعلام العراقي، […]

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عيد الصحافة العراقية يجدد الآمال بإحداث علامة فارقة أولاً على ايرث نيوز.

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