القضاء يفتح تحقيقاً في هدر مياه اكبر بحيرة شرق العراق

2022/06/15 | 22:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الاربعاء، بان المحكمة بدات التحقيق في قضية هدر مياه اكبر بحيرة شرق العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” القضية المرفوعة بحق وزير الموارد المائية السابق نقلت من بعقوبة الى محاكم ناحية […]

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