مصرف الرشيد يعلن عمولة اصدار بطاقة نخيل (١٠) آلالف دينار فقط تستقطع الكترونياً

2022/06/15 | 22:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أعلن مصرف الرشيد عن عمولة اصدار بطاقة نخيل (١٠) آلالف دينار فقط تستقطع الكترونيا.

وحذر كافة زبائنه من دفع أية عمولة تطلب منهم يدويا، وهذا خلاف الضوابط التي وضعها المصرف وشركة الدفع الالكتروني المتعاقدة معه.

وأكد المكتب الاعلامي استقباله كافة الشكاوى بخصوص ما يطلب من مبالغ خلاف الضوابط من خلال المواقع التالية:

فيس بوك :

انستكرام :

https://www.instagram.com/rasheed.bank/

ويب :

https://rasheedbank.gov.iq

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