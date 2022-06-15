البصرة تحمل ذي قار وميسان مسؤولية “تدهور الكهرباء”

2022/06/15 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..حمل النائب عن محافظ البصرة عدي عواد، الاربعاء، مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة كل من ذي قار وميسان بسبب تجاوزهما على حصة البصرة الكهربائية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال عواد في حوار تابعته وكالة /المعلومة/، إن “المسؤولين في قطاع الكهرباء يعلمون بهذا التجاوز ولكن […]

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