الصين تنشر تقريرا عن التقاط إشارات من

2022/06/15 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الصين إنها رصدت علامات على احتمال وجود حضارات فضائية، لكنها سرعان ما حذفت التقرير المتعلق بالاكتشاف، بعد فترة وجيزة من نشره على صحيفة "ديلي ساينس أند تيكنلوجي" المدعومة من الدولة.

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