2022/06/15 | 22:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، انقلاب “صهريج” محمل بزيت الغاز في صلاح الدين.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه ” تمكنت مفارزنا في مركز الشرقاط في منطقة تلول الباج بمعالجة تسرب المادة المنسكبة من صهريج محمل بزيت الغاز والقيام بعمليات التبريد وبدون اي اضرار بشرية”.

ظهرت المقالة انقلاب “صهريج” محمل بزيت الغاز في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقلاب “صهريج” محمل بزيت الغاز في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقلاب “صهريج” محمل بزيت الغاز في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).