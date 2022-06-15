2022/06/15 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية فراس المهندس الأربعاء، إصرار زعيم التيار مقتدى الصدر على عدم تراجعه بشأن تقديم نواب الكتلة الصدرية الاستقالة.

وقال المهندس في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) ان "" كلمة سماحة السيد مختصرها لا عودة مع الفاسدين".

وأضاف ان " صلاة بإمامة الحق العراقي السيد مقتدى الصدر كلمة سماحة السيد مختصرها عودة مع الفاسدين ".

وتابع اننا "نشكر سماحته وان هدية كتاب ودعوة حق وعشاء في يبت القائد أفضل ما جنيناه والابتعاد عن الفاسدين هذا مكسبنا".

الى ذلك اكد المتحدث باسم الكتلة الصدرية المستقيلة حيدر الحداد الخفاجي بان المشاركة في الانتخابات المقبلة غير ممكن في حال وجود الفاسدين فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب صدري: عشاء في بيت القائد افضل ما جنيناه ولا صلح مع الفاسدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب صدري: عشاء في بيت القائد افضل ما جنيناه ولا صلح مع الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).