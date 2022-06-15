2022/06/15 | 22:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U_L6QNcoC0w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدريون امام اقوى خيار.. تحريك الشارع يرعب الاطار | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدريون امام اقوى خيار.. تحريك الشارع يرعب الاطار | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).