2022/06/15 | 22:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3dpDjNe8dEQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللقاء الكامل للسيد الصدر بنواب الكتلة الصدرية في الحنانة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللقاء الكامل للسيد الصدر بنواب الكتلة الصدرية في الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).