2022/06/15 | 23:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توقع في الأسبوع الماضي محلل سلسلة التوريد روس يونغ أن شركة آبل تطور جهاز آيباد برو جديد بحجم 14.1 إنشًا مزود بشاشة Mini LED/ProMotion، مثل تلك الموجودة في آيباد برو الحالي بقياس 12.9 إنشًا.ومع ذلك فقد غير يونغ رأيه الآن.وقال: لن يحتوي الجهاز اللوحي بقياس 14.1 إنشًا على Mini LED أو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواصفات جهاز آيباد القادم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواصفات جهاز آيباد القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).