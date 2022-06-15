2022/06/15 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة أول توضيح رسمي إيراني بعد هجوم “الكتابات” على مقتدى الصدر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول توضيح رسمي إيراني بعد هجوم “الكتابات” على مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول توضيح رسمي إيراني بعد هجوم “الكتابات” على مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).