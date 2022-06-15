ضوء جديد على حيثيات وشخصيات الثورة التموزية العراقية - علاء اللامي

2022/06/15 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي قراءة في كتاب "وصفي طاهر..



رجل من العراق": ممهدات ثورة 14 تموز 1958وتفاصيل الساعات الأخيرة لثوارها! إنه كتاب توثيقي مصوَّر ألَّفته السيدة نضال وصفي طاهر كريمة الشهيد وصفي، رفقة الصديق الكاتب رواء الجصاني، الذي أشكره جزيل الشكر على إهدائي نسخة من هذا الكتاب وكتابين آخرين من تأليفه.



هذه قراءة سريعة في الكتاب: يتوزع الكتاب - الموَّثق بشكل جيد - على عشرة فصول مرفوقة بعدد من صور الوثائق والصور الشخ ......





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