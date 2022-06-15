بعد أكثر من 30 عاما على “وحدة” البلاد / المانيا.. هيمنة غربية على المناصب الإدارية الرفيعة في الشرق - رشيد غويلب

2022/06/15 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب كشفت دراسة عرضت الأربعاء الفائت في العاصمة الألمانية برلين عن أن معظم المناصب العليا في الولايات التي كانت تشكل جمهورية المانيا الديمقراطية السابقة، حتى بعد مرو 30 عامًا على “توحيد” الالمانيتين، يشغلها مدراء تنفيذيون قادمون من الغرب.



ويشمل ذلك الوزارات والشركات ورؤساء التحرير، ورؤساء الجامعات.



وان نسبة السكان المنتقلين إلى الشرق تبلغ 13 بالمائة فقط.



وبالمقابل انخفض عدد الألمان الشرقيين العاملين في ......





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