التضخم الاقتصادي في دول الخليج

2022/06/15 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات شعبية على خلفية غلاء الأسعار في الدول المصدرة للنفط، وجاء رد الجهات الحكومية على أن التضخم أزمة عالمية..

ما يعيد للأذهان الأزمة الاقتصادية عام 2008، وأيضا تبعات الجائحة عام 2020.

فلماذا يعاني المواطن رغم انتعاش موازنات دول الخليج في ظل الطفرة القياسية بأسعار النفط العالمية؟

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