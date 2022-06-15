تنويه من الدفاع يخص متابعة شؤون “جرحى” الجيش

2022/06/15 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه بغية تفويت الفرصة على ضعاف النفوس، ومنع استغلال شريحة الجرحى الأبطال في وزارة الدفاع، تؤكد الوزارة أن الجهة الوحيدة المخولة والمسؤولة عن متابعة شؤون جرحى الجيش العراقي هي آمرية تأهيل الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة التابعة الى رئاسة أركان الجيش، وإن أية جهة أخرى تدعي إنها مسؤولة عن إتمام وإنجاز معاملات الجرحى هي جهة وهمية […]

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