2022/06/15 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضح كريستين رومانز، كبيرة مراسلي الأعمال في CNN، كيف ستؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على محفظتك والرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض الطلاب وقروض الأعمال.

فقد كان التأثير الدراماتيكي مثير بالفعل في الرهون العقارية، حيث قفز الرهن العقاري من معدل ثابت لمدة 30 عامًا إلى ما فوق 5٪ الأسبوع الماضي من أقل من 3٪ في شهر نوفمبر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في دقيقة فقط.. شاهد ماذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في دقيقة فقط.. شاهد ماذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).