السفير التركي يزور كربلاء المقدسة ويعلن افتتاح مركز لمنح التاشيرات للعراقيين من كربلاء الى بلاده

2022/06/15 | 23:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير التركي علي رضا كوناي، اليوم

الاربعاء، عن افتتاح مركزا لمنح تأشيرة

للمواطنين العراقيين في كربلاء في

القريب العاجل.

وقال علي رضا كوناي اثناء زيارته لمدينة

كربلاء المقدسة اليوم الاربعاء و لقائ

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